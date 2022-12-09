Компаниям разрешили не раскрывать отчетность до июля 2023 года

Правительство России продлило действие нормы, позволяющей компаниям не раскрывать консолидированную финансовую отчетность до 1 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Правительство еще на шесть месяцев — до 1 июля 2023 года — продлило действие нормы, разрешающей компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность», — говорится в постановлении.

В документе отмечается, что данное решение принято для уменьшения риска использования чувствительной информации из отчетности недружественными странами, которые вводят рестрикции в отношении компаний из России.

Ранее правительство России продлило право для участников фондового рынка не раскрывать корпоративные данные до 1 июля 2023 года.

В первой половине апреля банкам в России запретили раскрывать отчетность и информацию о рисках на общедоступных информационных ресурсах из-за последовавших санкций на фоне специальной военной операции на Украине.