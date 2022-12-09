Глава Минфина Украины заявил, что инфляция в стране может вырасти до 28% к концу года

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что инфляция в стране в октябре была выше 26% и к концу года может увеличиться еще на два процента. Об этом он сказал в интервью агентству Associated Press.

Министр добавил, что на Украине «резко увеличивается» число граждан, живущих в бедности.

«Все возможные ресурсы, которые мы можем использовать, мы сможем использовать, чтобы помочь нашему народу выжить в сложившихся условиях», — сказал Марченко.

Также он добавил, что урон, нанесенный инфраструктуре в результате боевых действий на Украине, обойдется стране в 0,5% годового объема производства.

В ходе этого же интервью Марченко заявил, что Киев обеспокоен тем, что Венгрия может заблокировать или замедлить выделение финансовой помощи от Евросоюза Украине на €18 млрд.