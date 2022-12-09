Путин заявил, что газ в Европе в десять раз дороже, чем в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заявил, что цены на нефть и газ на Западе в несколько раз превышают соответствующие показатели в странах ЕАЭС, передает ТАСС.

«Ну, скажем, разница в ценах на газ в странах ЕАЭС и Евросоюза [отличается] в десять и более раз, не в какие-то проценты, а в десять и более раз», — сказал глава РФ.

По его словам, такие показатели задают необходимые условия для экономического развития.

Ранее сообщалось, что Европа активно выкачивает газ из подземных хранилищ из-за похолодания.

В конце октября по итогам переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Путин заявил, что потребителей много и желающих приобрести российский газ тоже много. На вопрос о выборе Россией Турции в качестве возможного хаба для поставок своего газа в Европу президент отметил, что с Европой работать напрямую очень сложно.