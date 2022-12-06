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Анкара выразила надежду на участие Баку в проекте создания газового хаба

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Турция надеется на участие Азербайджана в реализации проекта по созданию на турецкой территории хаба по поставкам в Европу российского природного газа, что превратит страну в центр распределения и продажи энергоносителей. Об этом сообщил глава Минэнерго южноевропейской страны Фатих Донмез в эфире телеканала «ТВ 24».

«Благодаря созданию хаба мы станем не только центром распределения, но и центром продажи газа. Есть страны, которые поддерживают нас как в вопросе производства газа, так и его продажи. Участие Азербайджана в проекте в качестве страны-источника (поставок) осчастливит нас», — сказал турецкий министр.

Во второй половине ноября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара планирует начать работы по реализации предложенного Москвой проекта газового хаба с начала 2023 года.

В конце октября заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Султанов сообщил, что Баку может заняться поставками газа на планируемый газовый хаб в Турции, если они будут выгодны работающим в стране организациям.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара начала работу с Азербайджаном по обеспечению энергобезопасности Европы.

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