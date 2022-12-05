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В ЕК отреагировали на решение России не продавать нефть по ценовому потолку

Еврокомиссия проанализирует ситуацию после решения РФ не продавать нефть по потолку цен

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Lucy Nicholson/Reuters

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК пока никак не комментирует заявления российских властей о том, что РФ не станет продавать нефть по условиям ценового потолка, но «проанализирует развитие ситуации». Об этом информирует ТАСС.

«Я не буду комментировать то, что Россия заявила. Мы будем анализировать развитие ситуации», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе

Мамер также добавил, что не следит за заявлениями российских властей «каждый день».

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти.

В Кремле отказались принимать решение западных стран. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ответное решение по введению в ЕС потолка цен на нефть готовится.

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