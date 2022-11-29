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НОВАТЭК снизил поставки СПГ в Азию по Северному морскому пути на 30% из-за Европы

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НОВАТЭК уменьшил поставки СПГ в Азию в этом году на 30% по сравнению с показателями 2021 года в пользу Европы, где цены на газ были значительно выше, чем в азиатских странах. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Kpler.

НОВАТЭК готовится завершить навигацию этого года в Азию по Северному морскому пути, снизив поставки сжиженного газа по этому маршруту на 30% по сравнению с 2021 годом. Всего за сезон компания поставила в Азию 30 партий СПГ, или около 2,1 млн тонн. При этом большую часть грузов компания стремилась доставить в Европу, где цены на газ почти все время были выше азиатских.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что даже сейчас, с учетом успокоившихся рыночных цен на газ, разница между стоимостью в Азии и в Европе составляет около $300 за тысячу кубометров. При этом тут не учитывается разница в расходах логистики. Однако компания продолжала поставки в Азию из-за долгосрочных контрактов, хотя сами азиатские покупатели зачастую перепродавали газ в Европу.

В публикации добавили, что НОВАТЭК открыл навигацию по Севморпути в этом году 17 июня, а закончится она лишь в декабре. Однако сейчас обстановка с навигацией в этом регионе начала осложняться из-за интенсивного образования льда, которое началось на полторы недели раньше обычного срока.

В конце октября глава компании Леонид Михельсон заявил, что НОВАТЭК завершил строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) практически на 70%, при этом он будет запущен вовремя. По его словам, решение по другим проектам будет принято компанией уже в 2023 году.

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