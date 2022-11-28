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Politico: США давят на ЕС в вопросе введения потолка цен на российскую нефть

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Global Look Press

Власти США оказывают давление на Евросоюз и некоторые страны, входящие в него, в вопросе введения потолка цен на российскую нефть. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

По словам дипломата, США давят на страны ЕС, «чтобы предельная цена на нефть была принята, как на уровне ЕС, так и (оказывают давление. — «Газета.Ru») на нас, на национальном уровне».

Источник утверждает, что на кону стоят жизненно важные интересы, и страны Европы не должны понести больший ущерб, чем виновные.

По информации издания, дипломат представляет страну, выступающую за более высокую цену на нефть.

Ранее сообщалось, что предложение Польши снизить обсуждаемое в Евросоюзе ограничение цены на российскую нефть в два раза могло бы негативно сказаться на единстве стран ЕС. Сейчас в ЕС продолжается обсуждение введения потолка цен на российскую нефть.

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