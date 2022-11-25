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«Укрэнерго»: дефицит энергосистемы Украины составил 30% от потребностей потребления

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Emilio Morenatti/AP

Энергосистема Украины на вечер 25 ноября сохраняет существенный дефицит электроэнергии. Об этом сообщила украинская энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 19.00 25 ноября в энергосистеме сохраняется существенный дефицит — 30% от потребности потребления», — говорится в сообщении

В компании отметили, что продолжается поэтапное обновление энергосистемы, круглосуточно работают ремонтные бригады, идет подключение электроэнергии бытовым потребителям.

Диспетчерский центр «Укрэнерго» довел до областных центров компании объемы потребления, которые они должны соблюдать в течение суток. Эти центры самостоятельно определяют очереди отключений потребителей, указали в «Укрэнерго».

В компании подчеркнули, что объем имеющихся в системе мощностей достаточен, чтобы наиболее оптимально и равномерно чередовать ограничения потребителей в каждой области, в том числе в Киеве.

«Укрэнерго» также напомнила гражданам о необходимости экономного потребления электроэнергии, которое позволит меньше применять ограничения.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что впервые в истории доступ к внешнему энергоснабжению в один день потеряли Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС.

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