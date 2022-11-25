Argus: цена на российскую нефть упала до $52 за баррель в преддверии эмбарго Евросоюза

Стоимость нефти российской марки Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска рухнула до минимального с конца 2020 года значения около $52 за баррель в преддверии вступления в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставки российского сырья морским путем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

«Нефть марки Urals упала примерно до 52 долларов за баррель в четверг на двух ключевых западных экспортных терминалах страны (Новороссийска и Приморска — «Газета.Ru») <....> Сам ЕС запретит почти весь морской импорт с 5 декабря», — говорится в материале.

Этот уровень значительно ниже потолка цен, который предлагают ввести большинство европейских стран ($65-70 за баррель), но превышает планку, на которой настаивают власти Польши ($30). Однако сам факт вступления в силу новых санкций в последнее время начал нервировать сырьевых трейдеров.

«Некоторые члены (Евросоюза — «Газета.Ru»), такие как Польша, считают 65 долларов слишком мягкими по отношению к Москве, в то время как такие члены, как Греция, крупнейшая в мире страна-владелец нефтяных танкеров, не хотят опускаться ниже 70 долларов», — уточняется в статье.

25 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении Евросоюза (ЕС) в пятницу вечером возобновить переговоры о потолке цен на российскую нефть. Члены ЕС также обсуждают в качестве потенциального компромисса включение регулярного пересмотра цен на российское сырье.