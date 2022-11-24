Власти Италии сообщили о критическом настрое 15 стран ЕС по ценам на газ

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран — участниц Евросоюза критически относятся к предложению Еврокомиссии (ЕК) об установлении ценового потолка на природный газ. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Только что завершилось совещание стран, критически настроенных в отношении предложения Еврокомиссии. Мы согласились не присоединяться к предложению, представленному ЕК», — сказал он на заседании Совета министров энергетики ЕС.

По его мнению, сейчас следует оценить как предложение ЕК по ценовому потолку, так и другие проблемы, «которые могут касаться солидарности, прозрачности».

Пикетто-Фратин отметил, что участники заседания будут вести переговоры «по всему пакету». При этом он добавил, что по ряду тем «можно прекрасно достичь согласия».

Как ранее писала газета La Stampa, Еврокомиссия 24 ноября собирается обнародовать проект по введению потолка цен на российский газ. Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин подчеркивал, что власти ЕС таким способом надеются противодействовать рыночным спекуляциям, а также сдерживать рост тарифов на энергоресурсы как для частных компаний, так и для домохозяйств.