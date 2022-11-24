Чернышенко отметил высокий международный интерес к конференции Сбера AI Journey-2022

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на деловом завтраке в рамках AI Journey-2022 заявил, что пользователи со всего мира интересуются конференцией Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey-2022.

«Нас весь мир слушает, кстати, что интересно, мне сводки присылают, у нас гораздо больше зарубежных подключений уникальных пользователей, чем внутри России», — сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что это говорит о высоком международном интересе к мероприятию.

Напомним, международная конференция AI Journey в этом году проходит 23-24 ноября. Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что трансляции мероприятий AI Journey набрали более 15 млн просмотров от зрителей из свыше чем 180 стран.

«Наша конференция проходит уже в седьмой раз, вчерашний день был посвящен науке, у нас выступило более 80 спикеров из разных стран. Сейчас мы имеем более 20 млн просмотров из 180 стран. Очень приятно, что искусственный интеллект сегодня является такой объединяющей международной повесткой. Кроме того, вчера 150 вузов посмотрели нашу трансляцию, и вчера мы объявили о научной премии, которую вручать будем уже в 2023 году, так что добро пожаловать», — сказал он.