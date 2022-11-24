Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023-2025 годы

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на следующий год и плановый период с 2024 по 2025 годы. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В документе отмечается, что расходы бюджета Российской Федерации в 2023 году должны составить 29 трлн рублей, в 2024 году — 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Что касается доходов, то в следующем году они должны составить 26,1 трлн рублей, в 2024 году — 27,2 трлн рублей, в 2025 году — 27,9 трлн рублей.

Согласно прогнозам, дефицит в будущем году составит 2% ВВП (около 3 трлн рублей). Сообщается, что его планируют закрыть преимущественно за счет заимствований. Также ожидается постепенное сокращение дефицита бюджета — до 0,7% в 2025 году.

Соответствующий документ был внесен в парламент 28 сентября 2022 года, принят во втором чтении 22 ноября.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается установить прожиточный минимум в 2023 году на основе прогнозируемой границы бедности.