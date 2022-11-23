Конференцию AI Journey смотрят в 180 странах мира

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции по итогам первого дня конференции AI Journey рассказал, что в первый день онлайн-трансляция мероприятия собрала 15 млн человек из 180 стран мира.

«Статистику мне обещали дать попозже, но то, что мы видим у нас уже более 15 млн просмотров из более 180 стран. Топ-стран: Россия, Индия, США, Малайзия и Индонезия», — заявил он.

Ведяхин добавил, что причиной того, что в топ стран по количеству просмотров не вошел Китай, так как у страны есть специфика: китайские ученые воспринимают информацию в основном на китайском языке.

«Я думаю, что мы учтем этот момент и в следующем году будем делать конференцию еще и на китайском», — пояснил первый зампред Сбера.