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Импортные новогодние ели в России подорожают почти в два раза

Рослесинфорг сообщил о неизбежном двукратном удорожании импортных новогодних елей

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Depositphotos

В ФГБУ «Рослесинфорг» предупредили о неизбежном удорожании импортных новогодних елей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Импорт новогодних елок будет, но из-за усложнившейся логистики подорожание неизбежно, рынок прогнозирует, что цена может вырасти вдвое», — отметили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что без любимого атрибута праздника россияне не останутся и паниковать по поводу цен тоже не стоит, так как ели попадают в дома россиян преимущественно из отечественных питомников. По данным Рослесинфорга, в этом году под заготовку на российском рынке попадут минимум 55 тыс. сосен, елей и пихт. Ели на рынки попадают в основном из Кемеровской, Иркутской областей и Красноярского края, а в центральную часть России — в основном из Новгородской области.

Ранее россиянам рассказали, в каких городах можно бюджетно провести новогодние праздники.

Также экономист назвала новогодние продукты, которые подорожают больше остальных.

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