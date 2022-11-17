РИА Новости: решение о продлении зерновой сделки еще не принято

Решение о продлении зерновой сделки еще не принято, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, знакомый с переговорами.

«Переговоры о продлении этого механизма продолжаются. Окончательные итоги будут объявлены по завершении встреч», — отметил собеседник.

По его словам, с большой долей вероятности решение будет известно 17 ноября.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка продлена на 120 дней. По его словам, это решение было принято «только что» на переговорах в Стамбуле.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение, предусматривающее вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех украинских портов. Срок договора истекал 19 ноября.

Ранее РФ приостанавливала действие соглашения в связи с инцидентом с российскими кораблями в Севастопольской бухте. Спустя несколько дней Москва вернулась к сделке, получив, как утверждалось, письменные от Украины о неиспользовании коридора для ведения боевых действий против Москвы.