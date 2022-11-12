Подмосковье с 12 ноября выдает жителям Херсонской области сертификаты на покупку жилья

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С 12 ноября жители Херсонской области смогут получить в Московской области денежные сертификаты на покупку жилья. Документ можно оформить в подмосковных МФЦ, а вот приобрести по нему квартиру или дом возможно в любом регионе России, передает «Российская газета».

«Мы знаем, что на Херсонщине сегодня сложная ситуация. Каждый день — ракетные удары и обстрелы. Поэтому руководство нашей страны приняло важное решение поддержать жителей этой территории, которые решили начать новую жизнь в других регионах России», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона уточнил, что прием заявок на жилищные сертификаты открыты в Красногорске, Одинцове, Мытищах и Люберцах. Через некоторое время такая же возможность появится и в других многофункциональных подмосковных центрах.

Воробьев добавил, что размер выплаты зависит от стоимости 1 квадратного метра жилья в России — это 83 тысячи 420 рублей, а также от количества членов семьи. Если человек живет один, он получит сертификат на 33 квадратов жилья, семья из двух человек — на 42 метра. Семьи из трех и более человек имеют право на 18 квадратов для каждого.

Для получения жилищного сертификата необходимы заявление, документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, а также подтверждающие проживание в Херсоне и Херсонской области.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ определил правила субсидирования переезда жителей из Херсонской области.

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