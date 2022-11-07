Reuters: российский бюджет сэкономил 23 млрд рублей из-за резкой корректировки демпфера на бензин

Экономия российского бюджета в октябре 2022 года составила порядка 23 млрд рублей. Это было обусловлено ростом демпфирующей надбавки, смягчающей колебания топливных цен, на 155% в сравнении с сентябрем, сообщает Reuters.

Демпфирующая надбавка по итогам октября достигла отметки 9,4 тыс. за тонну топлива. По старой формуле бензиновый демпфер оказался бы гораздо более высоким.

«При расчете по старой формуле бензиновый демпфер за октябрь составил бы 17 092 руб. за тонну. Благодаря корректировке демпфера бюджет сэкономил в октябре около 23 млрд рублей», — говорится в материале.

В то же время из-за роста мировых сырьевых котировок властям России удалось увеличить размеры субсидий, предоставляемых нефтеперерабатывающим компаниям. Это помогло поддержать на плаву участников внутреннего рынка, уточняется в статье.

12 сентября РБК со ссылкой на расчеты Министерства финансов России сообщил о снижении объемов денежных поступлений в федеральный бюджет по итогам августа на 11% в номинальном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го. В июле падение составило 26% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.

Таким образом, доходы федбюджета сократились второй месяц подряд. Немалую роль в этом сыграло падение поступлений от экспортных продаж в нефтегазовом секторе.