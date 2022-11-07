Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 22,2 млн человек по итогам октября

Количество частных инвесторов на Московской бирже по итогам октября 2022 года достигло 22,2 млн человек, поднявшись на 470,4 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

По данным Мосбиржи, частные инвесторы открыли на площадке 37,1 млн брокерских счетов. При этом в октябре сделки на рынке совершали около 2,1 млн человек. В объеме торговли акциям частные инвесторы составили 79,3%, в облигациях почти четверть (23,6%), а на спот-рынке валюты — немногим более четверти (26,2%).

В публикации отметили, что за октябрь число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 38 тыс., до 5,7 млн. Оборот ИИС в период с января по октябрь достиг 1,5 трлн рублей. Самыми популярными акциями у частных инвесторов в октябре были акции «Газпрома», обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка и акции компании «Лукойл».

В пресс-службе добавили, что по итогам сентября на Мосбирже также был зафиксирован резкий рост количества частных инвесторов. Тогда прирост составил 456 тыс. человек, что на 35 тыс. больше, чем было зафиксировано в августе.

Ранее в понедельник «Коммерсантъ», ссылаясь на слова главы Министерства экономического развития Максима Решетникова на совещании у президента РФ Владимира Путина, писал, что Минэкономики представило новый пакет мер, который должен поддержать инвестиционную активность в России, при этом усилив роль государства как «инвестора последней инстанции». В публикации отметили, что речь идет как о прямых госвложениях, которые составляют около 16% инвестиций в РФ, так и о снижении рисков для инвесторов и обеспечении проектов инфраструктурой.