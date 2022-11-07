Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 22,2 млн человек по итогам октября

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Количество частных инвесторов на Московской бирже по итогам октября 2022 года достигло 22,2 млн человек, поднявшись на 470,4 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

По данным Мосбиржи, частные инвесторы открыли на площадке 37,1 млн брокерских счетов. При этом в октябре сделки на рынке совершали около 2,1 млн человек. В объеме торговли акциям частные инвесторы составили 79,3%, в облигациях почти четверть (23,6%), а на спот-рынке валюты — немногим более четверти (26,2%).

В публикации отметили, что за октябрь число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 38 тыс., до 5,7 млн. Оборот ИИС в период с января по октябрь достиг 1,5 трлн рублей. Самыми популярными акциями у частных инвесторов в октябре были акции «Газпрома», обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка и акции компании «Лукойл».

В пресс-службе добавили, что по итогам сентября на Мосбирже также был зафиксирован резкий рост количества частных инвесторов. Тогда прирост составил 456 тыс. человек, что на 35 тыс. больше, чем было зафиксировано в августе.

Ранее в понедельник «Коммерсантъ», ссылаясь на слова главы Министерства экономического развития Максима Решетникова на совещании у президента РФ Владимира Путина, писал, что Минэкономики представило новый пакет мер, который должен поддержать инвестиционную активность в России, при этом усилив роль государства как «инвестора последней инстанции». В публикации отметили, что речь идет как о прямых госвложениях, которые составляют около 16% инвестиций в РФ, так и о снижении рисков для инвесторов и обеспечении проектов инфраструктурой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть