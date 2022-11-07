РИА Новости: кандидат в конгресс США усомнился в новом финансировании Киева до конца года

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Кандидат в конгрессмены США от Республиканской партии Уэсли Холлман заявил в интервью РИА Новости, что конгресс, возможно, не успеет до конца 2022 года одобрить законопроект о выделении Украине нового транша помощи в размере $50 млрд, так как на повестке будут стоять другие вопросы в связи с ноябрьскими промежуточными выборами в стране.

«Поймите, что к тому времени у нас пройдут выборы <...> будет изрядное число вопросов, включая финансирование нашего правительства. Поэтому на повестке много всего. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал он.

Кроме того, по словам политика, американские спецслужбы анализируют риски попадания поставляемого Украине западного оружия на черный рынок.

По данным агентства, Холлман претендует на место в Палате представителей США от 28-го округа штата Калифорния. Он является ветераном ВВС США с 27-летним стажем и ранее работал в Пентагоне экспертом по стратегическому планированию в Объединенном комитете начальников штабов.

Ранее телеканал NBC передавал, что члены конгресса США собираются принять закон о выделении Киеву нового пакета помощи в размере $50 млрд. Этой суммы будет достаточно, чтобы «гарантировать, что Украина сможет продержаться следующий год», заявил NBC сенатор-республиканец. Документ могут принять в ускоренном порядке из-за опасений, что новый состав конгресса после промежуточных выборов займет «более скептическую позицию».

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