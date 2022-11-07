Странам Балтии предрекли перебои в поставках газа в пиковые периоды

Балтийские государства могут себя обеспечить газом на предстоящую зиму, однако есть риски перебоев в поставках в пиковые периоды, которые могут создать проблемы. Об этом радио Sputnik заявил член правления шведского банка SEB Вилюс Юзикис.

«Приостановка работы крупнейшего в Литве потребителя газа завода Achema существенно сократит спрос на топливо. Однако Инчукалнское газохранилище в Латвии заполнено только наполовину», — отметил Юзикис.

По его словам, Клайпедский терминал вполне мог бы удовлетворить потребности стран Балтии. Однако для этого необходимо задействовать все возможные мощности и инфраструктуру прибалтийских стран и Финляндии. При этом со стороны Финляндии тоже сохраняются определенные риски, если государственный оператор системы транспортировки природного газа Gasgrid страны так и не начнет работать.

6 ноября газета Le Figaro со ссылкой на сообщение европейского комиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона писала, что Европейские страны договорились совместно закупать газ в целях сдерживания цен на него и планируют отрегулировать эту систему до конца ноября 2022 года.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕК собирается работать со странами ЕС ради создания механизма, который сможет ограничить цены на газ на европейском рынке.