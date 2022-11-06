Le Figaro: европейские страны собираются наладить совместные закупки газа до конца ноября

Европейские страны договорились совместно закупать газ в целях сдерживания цен на него и планируют отрегулировать эту систему до конца ноября 2022 года. Об этом написала газета Le Figaro со ссылкой на сообщение европейского комиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона.

Кроме того, по его словам, страны Европы поддержали введение временного механизма ограничения цен на газ, который используют для производства электроэнергии. Меру в настоящее время уже применяют в Испании и Португалии. Франция предложила расширить ее действие на весь Евросоюз (ЕС).

Бретон также отметил, что Европа диверсифицировала свои поставки благодаря Катару, Норвегии и США. При этом еврокомиссар по внутреннему рынку согласился, что Европа покупает сжиженный природный газ (СПГ) у США по слишком завышенной цене (в четыре раза дороже, чем за СПГ платят сами американцы).

Во второй половине октября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕК собирается работать со странами ЕС ради создания механизма, который сможет ограничить цены на газ на европейском рынке.

В середине октября министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что США необходимо отправлять СПГ в Европу по более приемлемым ценам, чем сейчас.