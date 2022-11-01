В Белоруссии запретили инвесторам из недружественных стран реорганизацию бизнеса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом запретил юридическим и физическим лицам из недружественных стран реорганизацию бизнеса и выход из него. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале республики.

Отмечается, что речь идет о гражданах и компаниях из недружественных стран, которые являются инвесторами более 190 белорусских организаций. В июле правительство республики запретило этим инвесторам отчуждение долей и акций таких компаний.

В новом документе указано, что госрегистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, также под запретом.

Ранее сообщалось, что указ президента Белоруссии о принудительном ограничении роста цен уже привел к ряду негативных последствий для экономики республики. В некоторых городах страны вынужденно закрылись магазины и торговые центры