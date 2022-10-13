Президент Всемирного банка заявил о предоставлении Украине $530 млн до конца октября

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Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что организация до конца октября предоставит Украине еще $530 млн, уже выделено $11 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«К настоящему моменту мы выделили украинскому правительству $11 млрд. К концу этого месяца будет еще $530 млн», — сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Международный валютный фонд выделил Украине $1,3 млрд дополнительного финансирования.

По его словам, деньги пойдут на усиление обороноспособности, выплату пенсий и поддержку экономики. Шмыгаль подчеркнул, что с 24 февраля МВД предоставил Украине $2,7 млрд.

До этого власти Украины договорились о внешнем финансировании на общую сумму $35 млрд. Предоставления этой суммы должно хватить для финансирования потребностей страны в текущем году.

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