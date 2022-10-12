Новак отметил заинтересованность компаний Турции в наращивании закупок нефти из России

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Энергетические компании Турции заинтересованы в дальнейшем наращивании закупок российской нефти. Слова вице-премьера России Александра Новака приводит ТАСС.

«Мы видим заинтересованность турецких компаний в том, чтобы покупать больше российской нефти. Но это коммерческий вопрос, который решается между компаниями», — заявил Новак в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».

12 октября вице-премьер России Александр Новак счел текущую ситуацию в российской энергетике стабильной, несмотря на действие международных санкций западных стран в отношении Москвы. Относительно благополучно обстоит положение дел и в торговле нефтью.

По его словам, в настоящее время только небольшое количество стран имеет возможность нарастить добычу сырья из-за недостаточного финансирования отрасли. За последнее время объемы ежегодных инвестиций в этой сфере сократились с $700 млрд до $300 млрд. В итоге у производителей осталось небольшое число свободных мощностей.

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