Полиция ФРГ исследует место диверсии на «Северных потоках»

Полиция Германии совместно с военно-морскими силами ФРГ приступила к выяснению обстоятельств взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает телеканал VDR.

По данным канала, правоохранительные органы отправились к месту ЧП, чтобы составить собственную картину о произошедшем.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ведомство отметило, что расследование усилило подозрения в том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия. Было установлено, что рядом с «Северными потоками» произошли взрывы.

26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были зафиксированы утечки. По мнению шведских сейсмологов, данные происшествия стали следствием взрывов. Nord Stream назвала беспрецедентными повреждения на «Северном потоке».