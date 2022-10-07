«Известия»: аналитик Антонов назвал последствия новых антироссийских санкций

Аналитик Антонов: новые антироссийские санкции несут больше психологическую нагрузку

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Новые санкции Евросоюза против России несут не реальные экономические последствия, а скорее информационную и психологическую нагрузку. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

«Новые ограничения западных стран в адрес России больше несут информационную и психологическую нагрузку, нежели реальные экономические последствия», — отметил Антонов.

Действенность санкций очень ограничена: например, сейчас Брюссель не отказывается от закупок российского газа, добавил он.

6 октября Евросоюз согласовал новый пакет санкций, который, по задумке европейских чиновников, усложнит функционирование российского оборонно-промышленного комплекса. Будет запрещен экспорт в Россию угля, электронных компонентов, которые используются в вооружении, технических изделий для авиационного сектора и сигарет. Также ЕС запретил россиянам владеть криптокошельками на своей территории.

«Пакет вводит новые запреты на импорт из ЕС на сумму €7 млрд, чтобы ограничить доходы России, а также экспортные ограничения, которые еще больше лишат военно-промышленный комплекс Кремля ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику — европейских услуг», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

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