Комиссар Евросоюза по энергетике Симсон допустила «тяжелую зиму» в Европе

Еврокомиссар Симсон: зима будет тяжелой для стран ЕС, но нужно продолжать экономить

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Зима в Евросоюзе будет тяжелой, но из этого теста ЕС выйдет более сплоченным. Об этом заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

«Зима будет тяжелой, но мы выйдем из этого теста более сплоченными, а наша экономика станет более зеленой и более конкурентоспособной», — рассказала Симсон.

По ее мнению, приостановка поставок газа из России носит временный характер. Это «свидетельство того, как РФ манипулирует энергетикой», добавила она.

«Но мы сейчас гораздо более подготовлены. Нужно продолжать линию на диверсификацию и экономию», — сказала еврокомиссар.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», на смягчение последствий энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями и отказом от российского газа, Европе потребуется €1,6 трлн евро. Кроме того, под угрозой существования могут оказаться 16 млн рабочих мест. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (основана партнерами из агентств большой тройки: McKinsey & Company, BCG и Bain & Company).

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