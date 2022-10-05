Yeni Şafak: диверсия на «Северном потоке» стала для Европы подобием 11 сентября

Саботаж на «Северных потоках» лишь усугубил ситуацию с энергообеспечением Европы и стал новым 11 сентября. Об этом пишет Yeni Şafak.

«Из-за спецоперации России на Украине у Германии и так значительно уменьшились возможности поставок газа по суше, а то, что последние события лишают ее шанса получать голубое топливо и по морю, вызывает вопрос: Настало 11 сентября для Германии? И не только для нее, но и для других стран Европы», — отметили в публикации.

По данным издания, зависимость стран Центральной Европы, таких как Германия, Польша и Венгрия от газа из России составляет порядка 40-50%. Это говорит о том, что случившийся саботаж на «Северных потоках» лишь только усугубит и без того тяжелую ситуацию с газом в этих странах. При этом вся Европа обеспечивала 30% потребностей в природном газе за счет российского топлива.

Авторы статьи добавили, что ситуация с «Северными потоками» продемонстрировала потребность в новых механизмах безопасности Европы, в частности, для Германии, чье экономическое благополучие зависит от сохранности торговых и энергетических путей.

4 сентября сопредседатель оппозиционной крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что правительство Германии должно как можно скорее отремонтировать и открыть газопроводы «Северного потока».