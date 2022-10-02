Le Parisien: власти Франции попросили энергокомпании гарантировать бизнесу низкие цены на энергию

Энергетические компании Франции должны гарантировать малым и средним предприятиям «разумные цены» за электричество. Об этом заявил министр экономики Бруно Ле Мэр, передает Le Parisien.

«Я думаю, что сегодня поставщики энергии недостаточно ведут игру со своими клиентами, особенно с малым и средним бизнесом», — отметил Ле Мэр.

По его словам, компании должны обеспечить предприятиям комфортные цены за электроэнергию. Причем это необходимо сделать в разумные сроки и на приемлемых условиях.

26 сентября France TV сообщило, что во Франции ряд жилищных товариществ решили поднять вопрос об отказе от централизованного отопления на фоне растущих цен на газ. По информации телеканала, жильцы осознают, что не смогут платить по новым расценкам и отказываются закупать газ.

До этого глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен назвала участие Парижа в антироссийских санкциях «геополитической ошибкой». По ее словам, Евросоюз ввел санкционные меры против Российской Федерации «в состоянии истерии от украинского конфликта».