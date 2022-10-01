Разведка Швейцарии назвала тех, кому выгодна диверсия на «Северных потоках»

Сотрудник разведки Швейцарии Жак Бо в эфире Radio Courtoisie назвал тех, кому выгодна диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По его словам, подозреваемыми могут быть Польша и Украина. Они лоббировали транзит газа через свои территории и выступали против газопровода. Однако, США также не скрывали своей заинтересованности в разрыве всех связей между Россией и странами Европы.

«В целом появляется все больше признаков некой ответственности американцев за то, что произошло», — подвел итог разведчик.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорил, что никакое расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не может проходить без участия России. В противном случае его нельзя будет считать объективным.

По словам постпреда РФ при ООН, расследование инцидента на нитках газопровода могли бы вести Россия, Германия, Дания и Швеция.