Разведка Швейцарии назвала тех, кому выгодна диверсия на «Северных потоках»

Швейцарский разведчик Бо назвал США выигравшими от диверсии на «Северных потоках»

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Planet Labs PBC/Handout via Reuters

Сотрудник разведки Швейцарии Жак Бо в эфире Radio Courtoisie назвал тех, кому выгодна диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По его словам, подозреваемыми могут быть Польша и Украина. Они лоббировали транзит газа через свои территории и выступали против газопровода. Однако, США также не скрывали своей заинтересованности в разрыве всех связей между Россией и странами Европы.

«В целом появляется все больше признаков некой ответственности американцев за то, что произошло», — подвел итог разведчик.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорил, что никакое расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не может проходить без участия России. В противном случае его нельзя будет считать объективным.

По словам постпреда РФ при ООН, расследование инцидента на нитках газопровода могли бы вести Россия, Германия, Дания и Швеция.

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