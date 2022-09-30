Песков: акт гостерроризма на «Северных потоках» не может обойтись без расследования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее на нитках «Северных потоков» актом государственного терроризма и заявил, что ситуация не обойдется без серьезного международного расследования.

На вопрос журналистов о том, готова ли РФ кого-то ознакомить с материалами, указывающими на причастность Запада к диверсии на «Северных потоках», Песков сказал, что пока не может ничего сказать по этому поводу.

«Очевидно, что без серьезного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма обойтись не может и не должен», — заявил пресс-секретарь.

Он также подчеркнул, что в рамках расследования потребуется взаимодействие.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, будет ли «Северный поток» когда-то перезапущен после полученных повреждений.

27 сентября компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях, произошедших на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», маршрут которых пролегает по дну Балтийского моря в Германию. В Швеции и Дании произошедшее расценили как «диверсию».