Times: британцы потратили более половины своих сбережений из-за роста цен

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Жители Великобритании потратили половину своих сбережений из-за роста цен. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании KPMG.

По информации газеты, британское домохозяйство тратит в месяц на оплату продуктов питания, электроэнергии и взносов по ипотеке на 145,5 фунта больше, чем в прошлом году. Те, у кого были какие-либо сбережения в начале года, смогли сохранить 43% из них. При этом каждый десятый респондент потратил все свои сбережения.

«Домохозяйствам еще предстоит решить проблему октябрьского роста цен на электроэнергию», — заявила эксперт KPMG Линда Эллетт.

Сообщается, что с 1 октября размер среднего счета за электричество в Великобритании увеличится с 1 971 фунта (2 084 долларов) до 2 500 фунтов (2 644 долларов).

Ранее рабочая группа из Британии попросила поставщиков сниженного природного газа (СПГ) отправить предложения о долгосрочных поставках топлива из США в течение 20 лет.

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