«Ъ»: правительство может поднять налог на прибыль для СПГ-проектов до 32% на три года

Правительство может поднять налог на прибыль для производителей сниженного природного газа (СПГ) до 32% в период с 2023 по 2025 год ради покрытия дефицита бюджета. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

По данным газеты, в первую очередь это затронет проекты «Ямал СПГ» компании «Новатэк» и «Сахалин-2» «Газпрома». Предполагается, что от новой меры бюджет будет получать около 200 млрд руб. ежегодно. Причем из 32% в федеральный бюджет будет уходить 15%, а 17% пойдет в региональные бюджеты. При этом оба проекта имеют обязательства по неухудшению налоговых режимов, согласованные с иностранными акционерами. В любом случае увеличение налога лишь приведет к необходимости согласовать подобное решение с иностранными партнерами.

В публикации добавили, что власти ЯНАО разрешают «Новатэку» платить пониженную ставку налога на прибыль. Она должна была действовать 12 лет с момента начала производства СПГ и прекратила бы действие лишь в декабре 2029 года.

Эксперты сошлись во мнении, что Россия может пересмотреть ставку по налогу, однако это решение вызовет недовольство у китайской стороны, с которой есть четкие соглашения. Из-за этого налоговая нагрузка у инвесторов может вырасти до 85 млрд рублей в год. Также остается открытым вопрос и по проекту «Сахалин-2», который продолжает платить стандартную ставку в 20%. Речь идет о том, что сейчас проект платит 75% от налога в федеральный бюджет, а 25% — в регионы. С новой мерой же доходы регионального бюджета могут вырасти.

12 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями заявил, что правительство России собирается выделить 2 млрд рублей на разработку оборудования для выпуска сжиженного природного газа (СПГ).