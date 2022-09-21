Сенатор Клишас предложил закрепить в законе право мобилизованных на кредитные каникулы

Возглавляющий комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал законодательно закрепить право мобилизованных согласно президентскому указу россиян на реструктуризацию займов и кредитные каникулы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно представленной информации, такая идея повилась у сенатора после того, как стало известно о рекомендации Банка России предоставить кредитные каникулы тем, кто будет мобилизован.

«Такие кредитные каникулы правильно было бы закрепить в законе», — написал Клишас.

Ранее сообщалось, что с такой инициативой ЦБ обратился к микрофинансовым организациям, банкам, а также иным профессиональным кредиторам. Регулятор рекомендовал им учесть обстоятельства мобилизованных заемщиков и предоставить таким клиентам специальные программы реструктуризации займов и кредитных каникул или модифицировать уже существующие.