Bloomberg: экспорт российской нефти морским путем резко сократился в начале сентября

Объемы перевозок российской нефти морским путем резко сократились по итогам первой половины сентября 2022 года. За две недели поставки сырья упали почти на 900 тыс. баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

«За две недели поставки сырой нефти из российских портов упали почти на 900 000 баррелей в день, составив в среднем 2,54 млн баррелей по сравнению с 3,42 млн за семь дней в конце августа», — говорится в материале.

Поставки российской сырой нефти морским путем упали ниже 3 млн баррелей в день впервые более чем за пять месяцев. Если тенденция продолжится, то властям страны придется снижать еще на 15% ставки экспортных пошлин, чтобы частично восстановить доходы федерального бюджета, утверждает Bloomberg.

При этом доходы от продажи одного барреля российской нефти в октябре 2022 года могут упасть до минимального уровня с февраля 2021 года. На это может повлиять как как снижение мировых цен на нефть, так и увеличение скидки на нефть марки Urals по отношению к Brent в период с середины августа по середину сентября, сообщается в статье.

20 сентября Bloomberg сообщил о готовящемся законопроекте в США о вторичных санкциях за импорт российской нефти. Работу над соответствующим документом проводят демократ из Мэриленда Крис Ван Холлен, а также республиканец из Пенсильвании Пат Туми. Данная инициатива должна свести на нет стимулы России к дальнейшей продаже нефти в азиатские страны по низким ценам.