FT: Евросоюз создал меры по обеспечению стабильных цепочек поставок

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Евросоюз представил комплекс мер, которые обеспечивают стабильные цепочки поставок товаров. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на заявление Еврокомиссии (ЕК) о чрезвычайных полномочиях.

Новые меры позволят Брюсселю обязывать компании стран сообщества производить ключевые товары в приоритетном порядке и создавать резервы продукции. Все эти меры ЕК создали в ответ на проблемы, появившиеся из-за спецоперации на Украине, отметили в публикации.

По данным газеты, данные меры вызвали отрицательную реакцию у европейских бизнесменов и многих компаний. При этом такие ж полномочия, о которых заявили в ЕК, есть у США и Японии. Однако в Европе подобное восприняли как неуместное и чрезмерное вмешательство в экономику региона со стороны ЕК.

Аналитики посчитали, что новые меры ЕК могут нарушить обязательства по договорам и раскрыть корпоративную информацию.

В начале августа президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в металлургической отрасли заявил, что западные страны выбросили принципы Всемирной торговой организации (ВТО) на помойку. Он добавил, что Запад, вводя антироссийские санкции в сфере металлургии, не учел возможные последствия, включая рост мировой стоимости стройматериалов и подстегивание темпов роста мировой инфляции.

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