Регулятор ФРГ: Германия достигла нового этапа, заполнив газохранилища более чем на 90%

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Hannibal Hanschke/Reuters

Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германия «достигла нового этапа», так как уровень заполненности газом подземных хранилищ в стране превысил 90%. Об этом он написал в своем Twitter.

«Заполнив газовые хранилища на 90,07%, Германия достигла нового этапа. Закаченный газ повысит безопасность энергоснабжения, поможет управлять в случае чрезвычайной ситуации. Мы должны продолжить усилия по заполнению», — отметил он.

Ранее Клаус Мюллер заявил, что остановки производства и использование альтернативных энергоносителей позволили промышленности Германии снизить объем потребляемого газа на 22% в августе. Клаус отметил, что снизить потребление позволило использование технологических инноваций и переход на другие энергоносители, а также резкая остановка производства. Он подчеркнул, что «промышленность делает то, о чем ее попросило» правительство страны.

По прогнозам главы регулятора ФРГ, зимой Германия рискует столкнуться с «волнообразным» дефицитом газа в разных регионах страны.

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