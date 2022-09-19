«Ъ»: любой негативный сценарий вокруг Тайваня не воспрепятствует росту экспорта угля из РФ

Риск самых негативных сценариев развития напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), вплоть до вооруженного конфликта вокруг Тайваня, не станет препятствием для расширения экспорта угля из России. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение от Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Экспортные цены на российский уголь на рынке АТР будут покрывать затраты добывающих компаний даже в самых неблагоприятных вариантах развития ситуации в этом регионе на горизонте до 2035 года. При этом поставки угля и их рост могут сдерживать лишь логистические возможности.

В ИПЕМ спрогнозировали три сценария развития событий. Причем в двух из них спрос на уголь будет расти. В кризисном сценарии, где конфликт на Тайване, по прогнозам, начнется в 2027 году, Россия по-прежнему будет вести поставки в АТР на максимальном уровне, хотя цены на уголь будут ниже. То есть, ни в одном из сценариев нет отрицательных последствий для российского экспорта.

Аналитики Fitch Ratings также разделяют положительные оценки по поводу экспорта угля из России. Агентство спрогнозировало понижение стоимости железной руды, цветных металлов и коксующихся углей до 2025 года, однако улучшило прогноз по энергетическому углю.

15 сентября «Коммерсантъ» писал, что российские власти, находясь в поисках источников покрытия дефицита бюджета, рассматривают вопрос о возможности введения экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями.