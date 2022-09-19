Daily Express: Норвегия может остановить поставки газа Британии из-за беспорядков и засухи

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Норвегия может прекратить поставки газа Британии на фоне проблем внутри страны, касающиеся засушливого лета, дефицита энергии и нарастающего недовольства населения. Об этом сообщает портал Daily Express.

«Норвегия после требований Брюсселя делиться газом с остальной Европой, вдруг заявила, что сталкивается с растущим внутренним давлением и гражданскими беспорядками, которые, могут привести к ограничению экспорта газа в Европу и Великобританию», — отметили в публикации.

По данным издания, жители Норвегии не собираются замерзать зимой, оплачивая огромные счета за отопление, в то время как норвежский газ уходит европейцам.

По словам главного аналитика консалтинговой фирмы Verisk Maplecroft Торбьерна Солтведта, недовольство населения усиливается из-за серьезной засухи, которая привела к обмелению рек и озер, вследствие чего снизилась выработка электроэнергии на ГЭС. Поэтому Норвегия может прекратить поставки газа ради того, чтобы минимизировать возможность появления массовых недовольств.

18 сентября министерство финансов Норвегии спрогнозировало дефицит бюджета на 2023 год из-за высоких цен на электроэнергию, притока беженцев с Украины и инфляции. В ведомстве уточнили, что потребность Норвегии в финансировании государственного бюджета в 2023 году составит несколько десятков миллиардов крон. Наибольшие траты требуют сферы национального страхования, приема беженцев с Украины, строительства и субсидирования домохозяйств на фоне высоких цен на электричество.

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