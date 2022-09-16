Росстат: доля трат на фрукты и овощи в индексе потребительских цен впервые превысила долю алкоголя

Доля трат на фрукты и овощи впервые с 2006 года превысила долю алкоголя в индексе потребительских цен, созданном для измерения среднего уровня изменения стоимости на товары и услуги. Об этом свидетельствуют статистические данные Росстата.

В 2022 году доля трат россиян на плодоовощную продукцию, включая картофель, составила 4,59%. За это же время доля расходов граждан на алкогольные напитки оказалась на отметке 4,14%. Для сравнения, по итогам 2021-го оба показателя были на уровне 4,43% и 4,6% соответственно.

За последние годы доля затрат на алкоголь в индексе потребительских цен неизменно оказывалась выше доля расходов на фрукты и овощи. В среднем разница составляла от 0,17% в 2021 году до 3,6% в 2006-м. Однако с 2016-го разница между затратами по этим категориям продукции начала снижаться и составляла менее 1%.

14 сентября пресс-служба Росстата опубликовала данные, согласно которым уровень дефляции в России за период с 6 по 12 сентября 2022 года замедлился до 0,03%. Кроме того, с начала месяца потребительские цены в стране снизились на 0,12%. В годовом выражении инфляция по состоянию на 12 сентября 2022 года составила 14,05%.