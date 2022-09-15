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Регулятор ФРГ Мюллер: промышленность Германии снизила потребление газа в августе на 22%

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Gustau Nacarino/Reuters

Остановки производства и использование альтернативных энергоносителей позволили промышленности Германии снизить объем потребляемого газа на 22% в августе. Об этом сказал глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью газете Handelsblatt, сообщает ТАСС.

«Промышленное потребление в августе сократилось на 22%», — сказал Мюллер.

По его словам, снизить потребление позволило использование технологических инноваций и переход на другие энергоносители, а также резкая остановка производства. Глава регулятора ФРГ подчеркнул, что «промышленность делает то, о чем ее попросило» правительство страны.

«Если так пойдет и дальше, это поможет избежать еще более серьезного ущерба от вынужденных сокращений», — добавил Мюллер.

Согласно его прогнозам, зимой Германия может столкнуться с «волнообразным» дефицитом газа в разных регионах страны. Если наступят холода, продолжил он, при наихудшем сценарии ФРГ, возможно, придется начать нормировать потребление газа. В этом случае первоочередное внимание будет уделено снабжению частных домохозяйств.

Накануне обозреватель The Wall Street Journal Пол Хэннон писал, что санкционная война Запада против РФ достаточно сильно ударяет по европейским экономическим основам.

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