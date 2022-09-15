Регулятор ФРГ Мюллер: промышленность Германии снизила потребление газа в августе на 22%

Остановки производства и использование альтернативных энергоносителей позволили промышленности Германии снизить объем потребляемого газа на 22% в августе. Об этом сказал глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью газете Handelsblatt, сообщает ТАСС.

«Промышленное потребление в августе сократилось на 22%», — сказал Мюллер.

По его словам, снизить потребление позволило использование технологических инноваций и переход на другие энергоносители, а также резкая остановка производства. Глава регулятора ФРГ подчеркнул, что «промышленность делает то, о чем ее попросило» правительство страны.

«Если так пойдет и дальше, это поможет избежать еще более серьезного ущерба от вынужденных сокращений», — добавил Мюллер.

Согласно его прогнозам, зимой Германия может столкнуться с «волнообразным» дефицитом газа в разных регионах страны. Если наступят холода, продолжил он, при наихудшем сценарии ФРГ, возможно, придется начать нормировать потребление газа. В этом случае первоочередное внимание будет уделено снабжению частных домохозяйств.

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