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Торговая палата США: забастовка железнодорожников может привести к «национальной катастрофе»

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Depositphotos

Готовящаяся общенациональная забастовка работников железнодорожной отрасли в США рискует обернуться для страны общенациональной катастрофой. Об этом заявила президент американской Торговой палаты Сюзанн Кларк.

«Национальная забастовка железнодорожников станет экономической катастрофой — будут заморожены товаропотоки, опустошатся полки магазинов, закроются рабочие места, вырастут цены для семей и предприятий», — предостерегла Кларк.

Профсоюзы, представляющие более 90 тысяч рабочих мест железнодорожной отрасли, ведут переговоры с крупнейшими корпорациями рынка над улучшением условий работы. Если стороны не договорятся, представители профессионального объединения угрожают объявить забастовку.

По словам Кларк, прочувствовать негативный эффект от последствий такого сценария получится всего за четыре дня. Она предположила, что лучшим вариантом развития событий станет «заморозка» спора на неопределенный срок.

«Должно быть достигнуто соглашение о продлении текущего периода «охлаждения», или в спор должен вмешаться Конгресс. Если не будут приняты меры, железнодорожное сообщение страны остановится, негативные последствия чего нельзя недооценивать», — заключила Кларк.

Угрозы масштабных забастовок в отрасли пассажирских и грузовых перевозок за последнее время случались также в Германии. Однако 6 сентября Bloomberg сообщил, что руководству немецкой авиакомпании Lufthansa удалось предотвратить массовые выступления со стороны профсоюза пилотов в последний момент. Сотрудникам перевозчика согласились повысить заработные платы.

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