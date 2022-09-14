Мишустин: при бюджетном прогнозировании надо исходить из возможностей, а не иллюзий

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что при бюджетном прогнозировании на 2023-2025 годы нужно планировать расходы, исходя из возможностей, а не иллюзий. Об этом председатель российского правительства сказал в ходе совещания по проекту федерального бюджета, написало агентство РИА Новости.

«В текущих условиях особенно важно аккуратно подходить к прогнозированию, не опираться в оценках на нереалистичные предпосылки и принимать новые расходные обязательства, а исходить из, соответственно, возможностей, а не иллюзий», — сказал Мишустин.

По его словам, следует строго контролировать расходы бюджета во избежание роста инфляции и потери макроэкономической стабильности.

Глава правительства выразил уверенность, что накопленный за многие годы опыт позволит справиться с этими задачами. Он отметил, что у России есть достаточно ресурсов для возобновления «поступательного развития».

Ранее 14 сентября Мишустин заявил, что целями нового бюджета страны должны стать развитие, реализация нацпроектов, перестройка экономики и рост экономической активности.