Coca-Cola и PepsiCo планируют сменить названия брендированных холодильников в магазинах РФ

Производители газировки Coca-Cola и PepsiCo рассматривают вопрос об изменении названия бренда и внешнего вида своих фирменных холодильников с напитками в магазинах России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудников федеральных торговых сетей и источник среди производителей безалкогольных напитков.

Отмечается, что ребрендингу могут подвергнуться более половины из примерно 1 млн находящихся в российских магазинах холодильников с газировкой. У Сoca-Cola — 400 тыс. аппаратов, у PepsiCo — не менее 200 тыс.

По данным издания, такие меры могут повлиять на продажи.

Ранее, после ухода из России популярной марки безалкогольных напитков Coca-Cola, на полках магазинов появилось много заменяющих ее брендов.

11 августа в отчете Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) сообщалось, что компания за первые шесть месяцев 2022 года потеряла чуть более $195 млн из-за прекращения продаж напитков Coca-Cola на территории России.