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Der Spiegel: экономика Германии едва ли справится с трудностями предстоящей зимой

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Michael Sohn/AP

Экономика Германии грядущей зимой столкнется со сложностями после остановки «Северного потока» со стороны российского «Газпрома», пишет издание Der Spiegel.

В материале говорится, что Берлину будет тяжело заполнить свои газовые хранилища к предстоящему зимнему сезону.

При этом, как отмечает автор публикации, рядовые немцы могут не переживать — правительство Германии закупит топливо у других государств, хотя на это уйдет гораздо больше денег.

2 сентября министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что санкции западных стран в отношении России вызвали перебои в поставках энергоносителей и рост мировых цен на них.

Затем в тот же день в «Газпроме» сообщили о приостановке работы на неопределенный срок «Северного потока». Тогда на турбине газопровода выявили ряд протечек. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейских политиков в приостановке работы трубопровода.

Ранее 7 сентября в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что с начала 2022 года страны Евросоюза (ЕС) сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%.

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