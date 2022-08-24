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Больше половины американцев не поддерживают антироссийские санкции, ведущие к росту цен

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Менее половины американцев поддерживают санкции США против России, ведущие к росту потребительских цен в стране. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Morning Consult.

По итогам исследования лишь 45% респондентов считают, что «правительству США следует вводить санкции против РФ, если они ведут к росту цен».

Кроме того, только 44% американцев поддерживают введение ограничений на российские нефть и газ, если такие действия приводят к росту потребительских цен в самих Соединенных Штатах.

Отмечается, что в в опросе участвовали 2000 жителей США, зарегистрированных в качестве избирателей.

Ранее по данным совместного опроса Ipsos и ABC News стало известно, что почти 70% жителей США выразили мнение, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается. Это наивысший показатель с 2008 года, когда так же считали 85% респондентов.

До этого газета The Washington Post опубликовала данные опроса общественного мнения, согласно которому большинство (72%) жителей США не хотят, чтобы страна вступила в открытый военный конфликт с Россией из-за событий на Украине. Поддерживают такой сценарий 21% респондентов.

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