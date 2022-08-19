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Business Insider: США грозит энергокризис в 2022 году из-за отставания в добыче газа

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George Frey/Reuters

США не смогут отсидеться «по ту сторону земного шара», так как им грозит свой энергокризис в 2022 году из-за отставания в добыче и хранении газа. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, добыча и хранение газа в США отстают от сезонной минимальной нормы в то время, как главный экспортный центр голубого топлива лишь только возобновляет работу.

В публикации отметили, что совокупный объем добычи газа в США для внутреннего рынка упал на 1 млрд кубометров в сутки. При этом для Штатов до отопительного сезона осталось чуть более двух месяцев. При этом внутренние потребности страны не могут покрыться частичным открытием экспортного центра СПГ Freeport после аварии, которое запланировано на октябрь. Речь идет о том, что почти все танкеры с газом будут отправляться в Европу, которая пытается закупить как можно больше топлива.

В статье указали, что Европа готова платить за газ даже в семь раз больше цены на рынке США. Лишь только в августе цены в Европе выросли на 12%, до $67 за миллион британских тепловых единиц. В США же аналогичный объем будет стоить $9.

18 августа агентство Bloomberg сообщило, что энергетический кризис привел к тому, что пять основных сырьевых отраслей в мировой экономике стали испытывать серьезное давление.

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