Швейцария ввела санкции против Януковича и его сына

Швейцария внесла бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в санкционный список, следует из сообщения, опубликованного на сайте Государственного секретариата экономики (SECO).

Как говорится в сообщении, Янукович, будучи президентом, «проводил пророссийскую политику» и «был частью спецоперации, направленной на замену» украинского руководства в 2014 году.

Александр Янукович, утверждает Берн, «приобрел ключевые экономические активы в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках», в частности в энергетическом, угольном секторах и секторе недвижимости, и продолжает вести свою деятельность в Донбассе.

Оба Януковича обвиняются в том, что ответственны «за поддержку или осуществление действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Ранее санкции против Януковича и его сына ввел ЕС.