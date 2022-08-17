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Швейцария ввела санкции против Януковича и его сына

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Швейцария внесла бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в санкционный список, следует из сообщения, опубликованного на сайте Государственного секретариата экономики (SECO).

Как говорится в сообщении, Янукович, будучи президентом, «проводил пророссийскую политику» и «был частью спецоперации, направленной на замену» украинского руководства в 2014 году.

Александр Янукович, утверждает Берн, «приобрел ключевые экономические активы в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках», в частности в энергетическом, угольном секторах и секторе недвижимости, и продолжает вести свою деятельность в Донбассе.

Оба Януковича обвиняются в том, что ответственны «за поддержку или осуществление действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Ранее санкции против Януковича и его сына ввел ЕС.

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