Aviasales поменял название на «Билетики», а KazanExpress — на «ТатарыВезут»

Вслед за отечественным онлайн-маркетплейсом Wildberries, сервис авиабилетов Aviasales в шапке сайта сменил название на русскоязычное «Билетики», а KazanExpress стал называться «Татары везут».

Один из крупнейших в России сервисов по поиску авиабилетов Aviasales теперь называется «Билетики». При этом к подобному челленджу на смену названия подключились и другие сервисы. Например, российский маркетплейс KazanExpress теперь называется «Татары везут».

15 августа Wildberries на сайте сменил название на русскоязычное «Ягодки». В шапке сайта также появились изображения клубники, малины, черники и ежевики.

При этом в самой компании Wildberries не подтвердили и не опровергли смену названия русскоязычного сайта на «Ягодки». Позднее Роспатент сообщил, что Wildberries не регистрировал товарный знак «Ягодки».

И уже во вторник, 16 августа, в шапке сайта название снова сменилось на привычное Wildberries.