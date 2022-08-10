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В венгерской MOL заявили, что сами оплатили транзит из России через Украину по «Дружбе»

Reuters: Компании Венгрии и Словакии сами оплатили транзит из РФ через Украину по «Дружбе»

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РИА «Новости»

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL сообщила, что сама заплатила за транзит российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба». Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Теперь в MOL ожидают возобновления поставок сырья в ближайшие дни.

«Взяв на себя оплату, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса: украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти, которая была остановлена несколько дней назад из-за возникших технических проблем с банковской стороны», — сказали в компании.

Ранее 9 августа «Транснефть» подтвердила сведения, что «Укртранснафта» прекратила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза (ЕС).

Затем в MOL подтвердили, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» были приостановлены несколько дней назад, заявив, что готовы взять на себя обязательства по оплате транзита топлива из России.

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