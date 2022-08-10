В венгерской MOL заявили, что сами оплатили транзит из России через Украину по «Дружбе»

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL сообщила, что сама заплатила за транзит российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба». Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Теперь в MOL ожидают возобновления поставок сырья в ближайшие дни.

«Взяв на себя оплату, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса: украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти, которая была остановлена несколько дней назад из-за возникших технических проблем с банковской стороны», — сказали в компании.

Ранее 9 августа «Транснефть» подтвердила сведения, что «Укртранснафта» прекратила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза (ЕС).

Затем в MOL подтвердили, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» были приостановлены несколько дней назад, заявив, что готовы взять на себя обязательства по оплате транзита топлива из России.